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Otomotiv devi Volkswagen'den flaş otomotik şanzıman kararı

Otomotiv devi Volkswagen'den flaş otomotik şanzıman kararı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başlandığını duyurdu. VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı.

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Kullanıcı ve çevre odaklı otomobillere yönelen Volkswagen, aldığı radikal kararı duyurdu. Volkswagen önce içten yanmalı motorları arkasında bırakmaya hazırlanıyor. 

Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan haberde Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan’da manuel vites seçeneği tamamen bitecek.  Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor. 

2023'ten itibaren piyasaya sürülecek

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023’ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer modellerde manuel şanzıman kademeli olarak kaldırılacak 

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.

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