CHP'li başkan Ali Narin'den 30 Ağustos töreninde tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan protestosu
CHP'nin Kadiköy İlçe Başkanı Ali Narin 30 Ağustos çelenk bırakma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını dönüp protesto etti.Abone ol
30 Ağustos Zaferinin yıldönümü etkinliklerinde CHP'den şaşırtan bir eylem görüldü.
Kadıköy'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunurken CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin arkasını döndü. CHP'li başkanın bu görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya mesaj yayınlayarak bu hareketi şöyle kınadı: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde Atatürk'e ve başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygısızca davranan Kadıköy Chp ilçe başkanı Ali Narin'i şiddetle kınıyorum.