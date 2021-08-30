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Avrupa Türkiye'yi de dahil etti! Seyahat etmek için aşı sertifikası artık zorunlu

Avrupa Türkiye'yi de dahil etti! Seyahat etmek için aşı sertifikası artık zorunlu

Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi kullanan Avrupa, Türkiye'yi de kapsamına aldı.

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Avrupa Komisyonu'nun 1 Temmuz itibarıyla faaliyete geçirdiği Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne Türkiye'nin dahil edildiği açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edildiğini duyurdu.
Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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