Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Umut Meraş Kartal oldu

Beşiktaş, Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. İşte ödenecek para...

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Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu bağlamda milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kartal, Umut için Le Havre'ye 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Kulübüne 1.5 milyon Euro verilecek

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş Can Bozdağan'ı kiraladı

Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş’a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü’nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"