BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,89
ALTIN 489,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta feci kaza! Düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta feci kaza! Düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün durumu ise ağır...

Abone ol

Akrabalarının düğününe gidenleri taşıyan Nazım Adıyaman yönetimindeki 34 SN 0748 plakalı otomobil, Uzungeçit kara yolunda şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü ile Azat ve Kevser Adıyaman, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azat ve Kevser Adıyaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücü Adıyaman, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürgünde ölen Afganistan Kralı'nın kızından Atatürk itirafı: Dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik
Sürgünde ölen Afganistan Kralı'nın kızından Atatürk itirafı: Dinleseydi Türk halkı gibi olabilirdik
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Diyanet'ten 30 Ağustos mesajında Atatürk vurgusu
Diyanet'ten 30 Ağustos mesajında Atatürk vurgusu
CHP seçmeni ikna etmek için harekete geçti
CHP seçmeni ikna etmek için harekete geçti
Kayseri'de genç kız bütün arkadaşlarına mesaj atıp uyardı: Bu iş şakaya gelmiyor
Kayseri'de genç kız bütün arkadaşlarına mesaj atıp uyardı: Bu iş şakaya gelmiyor
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Bankacılıkta yeni dönem! Şube kurulmayacak sadece ATM hizmeti
Bankacılıkta yeni dönem! Şube kurulmayacak sadece ATM hizmeti
Örgüte yönelik imajı değiştirmeye çalışıyorlar! Taliban militanları üniforma giymeye başladı
Örgüte yönelik imajı değiştirmeye çalışıyorlar! Taliban militanları üniforma giymeye başladı
Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı 'Dacia Jogger' oldu
Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı 'Dacia Jogger' oldu