Şırnak'ta feci kaza! Düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün durumu ise ağır...Abone ol
Akrabalarının düğününe gidenleri taşıyan Nazım Adıyaman yönetimindeki 34 SN 0748 plakalı otomobil, Uzungeçit kara yolunda şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü ile Azat ve Kevser Adıyaman, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azat ve Kevser Adıyaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan sürücü Adıyaman, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.