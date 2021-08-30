Aşı karşıtı sanatçı Marcus Birks covid-19'dan öldü: Kalbim paramparça oldu

Aşı karşıtlarına verdiği destekle bilinen ünlü şarkıcı Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Aşı konusunda tereddütleri olduğunu açıklayan Marcus Birks, kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Birks,Royal Stoke Üniversite Hastane'sinde yoğun bakım ünitesindeydi. 40 yaşındaki Staffordshire'lı şarkıcının ölümü hayranlarını üzdü. Eşi Lis Birks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" ifadelerin kullandı.



Lis Birks mesajında "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini, ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum" diye yazdı. Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, "Kovid hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu" diye konuştu.







Aşı karşıtlarına destek vermişti

Marcus Birks, ay başında BBC'ye bir röporta vermiş ve "Hastalanmadıysanız, hastalanacağınızı düşünmüyorsanız bu teorileri dinlemelisiniz" diyerek aşı karşıtlarına destek vermişti. Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve koronaya yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Birks, hata yaptığını söylemişti. Lisa Birks de kocasının hastalandıktan sonra aşı konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.







Marcus Birks kimdir?

Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı. İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.