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CHP seçmeni ikna etmek için harekete geçti

CHP seçmeni ikna etmek için harekete geçti

Erken seçim çağrısı yapan CHP'nin, herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan ve anketlere göre tüm seçmenin yüzde 30’unu oluşturan 'kararsız' seçmeni ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi.

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Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, yapacağı ev ziyaretleriyle hem yaşayan ve kayıtlı seçmen sayısını karşılaştıracak ve sanal/yığma seçmeni belirleyecek hem de kararsız seçmenin oyuna talip olacak.

Erken seçim her an olacakmış gibi çalıştıklarını ifade eden CHP kaynakları, “Şu anda iki çalışma üzerinde duruyoruz. Birincisi sokak örgütlenmesi ve ev ziyaretleri, ikincisi sandık güvenliği” ifadesini kullandı.

CHP başlattığı sokak örgütlenmesi çalışması ve ev ziyaretleriyle seçmen sayısı ile konutta yaşayan seçmen sayısının uyumlu olup olmadığına bakacak, sanal/gerçek olmayan seçmen ya da yığma seçmen olup olmadığını kontrol edecek. CHP, ev ziyaretlerinde seçmenleri, eğilimlerine göre “oy verecek”, “kararsız”, “oy vermeyi düşünmeyen” şeklinde gruplandıracak. Kararsız seçmenler yapılacak çalışmaların odağına alınacak.

CHP’nin teşkilatı için hazırladığı slaytlarda da ikinci ve daha sonra yapılacak ev ziyaretlerine ilişkin, “Çalışmanın odak noktası artık herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan kararsız seçmenler olmalıdır” talimatı yer aldı.

CHP, “Bize oy verecek seçmenlerin de ihmal edilmemesine özen gösterilmeli” uyarısını da yaptı.

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