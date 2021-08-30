Kılıçdaroğlu'na "Yürü çocuğuma dokunma" diyen Münevver Arıcı bakın neden kovmuş!

Kemal Kılıçdaroğlu sokak temaslarında selam vermek isterken bir kadının "Yürü, çocuğuma dokunma" tepkisiyle karşılaşmıştı. Münevver Arıcı kendini savunarak "HDP ile ittifakı aklıma geldi" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada "Çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" diyerek tepki gösteren Münevver Arıcı (54) Sabah gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu'na tepkisinin HDP ile ittifak yaptığı için olduğunu belirten Arıcı; "Ne ben ne de oğlum Ak Parti üyesi değil. Halk Tv'ye yorumcusu bizi hedef gösterdiği için tehditler alıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Çorum'da esnaf ziyaretine çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Aras Han çarşısında "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sorduğu Münevver Arıcı'nın tepkisiyle karşılaşmıştı. Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiği merak edilen Münevver Arıcı ve oğlu Birol Arıcı, CHP'nin yayın organı Halk TV'nin ve yorumcularının hedefi haline geldi.

İlkokul birinci sınıfa başlayacak olan torununa okul malzemeleri almak için tarihi Aras Han'a gittiklerini belirten Münevver Arıcı; "Ben kızım ve torunlarımla alış verişe gelmiştim. Hanın üç ara koridoru var. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Bir ve ikinci koridorlardan polis çıkmamıza izin vermedi. 3. koridordan çıkmak istedik. O sırada Kılıçdaroğlu geliyordu. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve nasılsınız dedi. Kızım iyiyiz teşekkür ederiz dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben " Çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı" dedi.

HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösterdim

Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile örtülü ittifak yaptığı için tepki gösterdiğini belirten Münevver Arıcı; "Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Ben iyi televizyon izlerim. Haberlerde gördüm. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Biranda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve "Çocuğuma dokunma hadi yürü yürü" diyerek tepki gösterdim" dedi.

Suç duyurusunda bulunacağız

Münevver Arıcı'nın oğlu Birol Arıcı (31) ise ; Halk TV ve bir yorumcusu annemi ve beni sürekli hedef gösteriyor. Benim olayla hiç bir alakam yok. Olay anında orada bile değildim. Ancak hem beni hem de annemi Ak Parti üyesi olduğumuz yönünde haber yaptılar. Ne ben ne da annem Ak Parti üyesi değiliz. Bizi açıkça yıpratmaya ve hedef göstermeye çalışıyorlar. Halk TV ve orada konuşan yorumcusu yüzünden yüzlerce tehdit mesajları alıyoruz. O yüzden salı günü Halk TV ve yorumcusu hakkında annemle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.