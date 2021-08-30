Pandemi acısı çıkıyor! Alışverişte görenler şok oldu! Tek tek gelen zamlar

Okulların açılacak olmasıyla piyasalardaki alışveriş hareketliliği zammı da ortaya koydu. Pandemi öncesine göre fiyatlar kendini katladı.

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Yaklaşık 1,5 yıl süren online eğitimin ardından başlayacak yüz yüze eğitim, okul alışverişini hızlandırırken, mayıs-ağustos ayları arasında kırtasiye ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve tablet gibi ürünlerde ciddi fiyat artışları gözlendi.

Pandemi döneminde yaklaşık 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar okula dönüşhazırlıklarına ‘zam’ sürpriziyle başladı. Mayıs-ağustos ayları arasında kırtasiye ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve tablet gibi ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşandı. E-Ticaret fiyatlarını raporlayan BrandZone’un verilerine göre en çok zamlanan ürün grubu fotokopi kâğıtları oldu.

Mayısta ortalama 97 TL’den satılan fotokopi kâğıtlarının fiyatı yüzde 17,6 artarak ağustosta ortalama 115 TL oldu. Yine mayısta ortalama 2.634 TL’den satılan tabletlerin fiyatı yüzde 16,5 artarak 3.068 TL’ye yükseldi.

Kırtasiye ürünlerinin fiyatı ise ortalama 78 TL’den yüzde 9,4’lük artışla 86 TL’ye ulaştı.

Masaüstü bilgisayar fiyatları ise mayısta ortalama 3.429 TL iken yüzde 8,8’lik bir artışla 3.729 TL’ye ulaştı. Projektör fiyatları ortalama 4.688 TL’den yüzde 4,8’lik artışla 4.914 TL oldu. Harici hard disklerin fiyatı ise 688 TL’den yüzde 2,4’lük bir artışla 705 TL’ye yükseldi. Son olarak yüzde 2,3’lük zam artışıyla 10 bin 444 TL’den satışa sunulan dizüstü bilgisayarların fiyatı ise ortalama 10 bin 686 TL oldu.