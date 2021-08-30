Afganistan'dan Türkiye mesajı: Türk askeri yeniden gelecek Erdoğan'ın söylediği gibi ilişkiler var

Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed Türk askerinin yeniden Afganistan'a geleceğini söyledi.

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Yeni Şafak’a konuşan Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Türk askerinin, NATO görevi sona erdiği için Afganistan’dan çekildiğini hatırlatarak, “İnşallah yeni yönetim kurulduktan sonra müstakil bir hükümet tarafından Türk askeri yeniden buraya gelecektir” dedi. Hükümet kurulduktan sonra ilişki kurulacak ilk ülkenin Türkiye olacağına inandığını belirten Azizullah Din Muhammed, “Hem ekonomik hem de siyasi anlamda Reis Bey’in (Erdoğan) söylediği gibi yakın ilişkiler var. Birçok konuda destekleri olacaktır. Ve Erdoğan Bey’e bu mesajından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Afganistan’daki barış komisyonu Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Ülkede en önemli şeyin güvenlik olduğunu kaydeden Muhammed, hükümetin kurulmasıyla istikrarın sağlanacağını kaydetti. Hükümet ilan edildiğinde insanların o zaman rahatlayacağını, insanların ekmeklerini kazanabileceklerini belirten Muhammed “Taliban’ın bunlarla ilgili çalışması gerekiyor” dedi.

Türkiye'nin desteğini alırız

Türkler ve Afganlar arasında tarihi bağ bulunduğunu aktaran Muhammed, Afganistan’da siyasi yapı oluşturulurken Türkiye’nin de ekonomi ve eğitim alanında destek vereceğini öngördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Afganistan için her tür desteği yapmaya hazırız. Kabil’deki yönetimden sinyal bekliyoruz” açıklamasını da değerlendiren Muhammed, “Hükümet kurulursa tabii ki Türkiye’nin desteğini alırız. İlk ilişki kurulacak ülkenin Türkiye olacağına inanıyorum” dedi.