Abdurrahman Dilipak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Eylül sorusu! Camilere girerken PCR!

Aşı ve PCR karşıtlığı ile bilinen yazır Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a camilere girişte de bu kuralın gelip gelmeyeceğini sordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullarda aşı olmayan öğretmenlere aşı ve PCR testi zorunluluğu getirmesine karşı büyük bir mitinge hazırlanan Abdurrahman Dilipak, Erdoğan'a karşı yeni bir gönderme yaptı.

11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da Maltepe Meydanı'nda miting gerçekleştirecek olan Abdurrahman Dilipak, "6 Eylül'de camilere de aşı/PCR zorunluğu gelecek mi?" diye sordu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül'den sonra camilere girişte aşı zorunluluğu ve/veya PCR zorunluluğu getirilecek mi? Diyanet sen ve okullar için eğitim birsen ve maarif sen ne yapıyoruz"