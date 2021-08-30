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Doğu Perinçek'ten Afganistanlı 30 Ağustos mesajı: 30 Ağustos ateşi Afganistan'dan parlıyor!

Doğu Perinçek'ten Afganistanlı 30 Ağustos mesajı: 30 Ağustos ateşi Afganistan'dan parlıyor!

Vatan Partisi lideri Başkanı Doğu Perinçek, "30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" açıklamasında bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Perinçek, açıklamasında "30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" ifadelerini kullandı.
Perinçek ayrıca, "30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor. ABD emperyalizmi, Afgan Milletinin bağımsızlık sevdasına ve iman dolu göğsüne çarptı ve yere yıkıldı" dedi.

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