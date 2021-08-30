Bakan Fahrettin Koca 5 ildeki yeni gelişmeyi duyurdu! "Türkiye'nin Mavi haberlere ihtiyacı var!"

Koronavirüs Risk Haritası'yla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı! Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda %75’in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin risk haritasına değinen Koca, “Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı!” ifadelerini kullandı.

5 ile dikkat çekti

Aşılamada beş ile de dikkat çeken Bakan Koca, “Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda %75'in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye'nin Mavi haberlere ihtiyacı var!” dedi.

Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.00, ikinci doz ortalaması yüzde 59.02, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 93 milyon 4 bin 856 oldu.