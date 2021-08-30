BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,86
ALTIN 487,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya Çığlık Mahallesi mevkiinde kaza! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 2 ağır yaralı var

Malatya Çığlık Mahallesi mevkiinde kaza! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 2 ağır yaralı var

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Dikici (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki 23 LU 762 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki 27 BOF 01 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen: Galatasaray tarihinde olmamıştır
Rıdvan Dilmen: Galatasaray tarihinde olmamıştır
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Yine yüreğimiz dağlandı: 1 şehit
Yine yüreğimiz dağlandı: 1 şehit
Altay-Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu: 0-2
Altay-Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu: 0-2
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Joe Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
Joe Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
Fatih Terim: Kasımpaşa maçı kazanabilirdi
Fatih Terim: Kasımpaşa maçı kazanabilirdi
İtalya'da 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binadan yangın çıktı
İtalya'da 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binadan yangın çıktı
Emmauel Macron, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Emmauel Macron, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Denizli'de gelin koronavirüs pozitif çıkınca 22 kişi karantinaya alındı
Denizli'de gelin koronavirüs pozitif çıkınca 22 kişi karantinaya alındı