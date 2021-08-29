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Giresunspor'u tek golle geçen Trabzonspor Süper Lig'de 3'te 3 yaptı

Giresunspor'u tek golle geçen Trabzonspor Süper Lig'de 3'te 3 yaptı

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk oldu.

Bordo-mavililer, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadelede erken öne geçti. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme 7. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Nijeryalı futbolcu böylece ligde üçüncü golüne imza attı.

Abdullah Avcı'nın takımı farkı artırma adına fırsatlar yakalasa da son vuruşlarda sonuç çıkmayınca devre tek golle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım beraberlik adın açıklar arasa da Trabzonspor savunması gole izin vermedi. Maçın başında gelen tek gol maçın skoru oldu ve Trabzonspor rakibini 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Lige kötü başlayan Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor, milli maç arasından sonra ligin 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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