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İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

İSRAİL'de, Covid-19 aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

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İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri Covid-19 aşısının üçüncü dozu vurulmaya başlanacak.

Üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 468 bin kişiye ikinci, 1 milyon 962 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Öte yandan ülkede 6 bin 958 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 1 milyon 46 bini aştı.

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