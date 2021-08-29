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Türkiye, şampiyonluk yolundaki Filenin Sultanları'nı TRT 1'den izleyecek

Türkiye, şampiyonluk yolundaki Filenin Sultanları'nı TRT 1'den izleyecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya – Ukrayna maçının galibi ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları’nın çeyrek final karşılaşması TRT 1’den canlı yayınlanacak. Türkiye'nin yarı final ve finale yükselmesi durumunda maçlar yine TRT 1'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarında 5’te 5 yapan ve son 16 turunda rakibi Çekya’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek final karşılaşması canlı yayınla TRT 1’den ekranlara gelecek.

Millilerin çeyrek final turunu geçmesi halinde yarı final ve final maçları da aynı şekilde TRT 1’de yayınlanacak.

“Millilerimizin bundan sonraki karşılaşmaları canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Polonya – Ukrayna maçının galibi ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları’nın şampiyonadaki bundan sonraki karşılaşmalarının TRT 1’den yayınlanacağını sosyal medya üzerinden, “Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Millilerimizin bundan sonraki karşılaşmaları canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda sizlerleyiz” ifadeleriyle duyurdu.

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