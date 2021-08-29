Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağının ilk uçuş tarihlerini duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağının ilk uçuş tarihlerini açıkladı.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İlk uçuş tarihi

Bayraktar açıklamasında, ''Uçak gemilerinde kalkış ve iniş yapabilecek Bayraktar TB3 ile insansız savaş uçağı projelerimizi hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu önümüzdeki yıl, insansız savaş uçağımızda da 2023'te gerçekleştirecek.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve milli sanayide attığı adımlarda büyük bir rolü olan Selçuk Bayraktar, başarı hikayesini ve karşılaştığı bazı engellemeleri anlattı. Bugün büyük bir hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA ile Türkiye'nin İHA liginde ilk üçe gireceğini söyledi.

Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugün büyük bir hayalimiz gerçek oluyor. Bizim için oldukça duygusal, bir o kadar da gururlu bir gün. Üzerine titrediğimiz AKINCI'yı eline kına yakılmış bir evlat gibi uğurluyoruz. Envantere girecek olan AKINCI, uzun bir mücadelenin sonucu. Evet, bir sonuç ama kesinlikle bir son değil. Hz. Hüseyin'in de yüzyıllar önce söylediği gibi 'Hayat bizler için inanmak ve mücadele etmektir.'

"Dün gibi aklımda"

"Dün gibi aklımda; 2004 yılında hedefimiz ufak da olsa ilk defa milli tasarım bir insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. Tabii o dönemde Türkiye savunma sanayisinde neredeyse tümüyle yurt dışına bağlıydı."

"Tercümanlığımızı yapın yeter' demişti"

Savunma sanayiindeki bürokrat bana, hiç unutmam projemizi sunduğumuzda "Evladım, akıllı çocuklarsınız. İyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi. Ama bakın yabancılar almış başını gitmiş. Onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın. Siz aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın" demişti. Bizim de mücadelemiz burada başladı. O zaman anladık ki, bu toprakların bize yüklediği sorumluluk çok büyük.

"İlk iş olarak, bu mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyor dedik"

İlk iş olarak, bu mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyor dedik. Acaba birileri engelleyecek mi endişesiyle, ama asla ümitsizliğe kapılmadan vazgeçmeden çok çalıştık. Rahmetli dedem, "Evladım, uçakları havaya kaldırın, yere indirmeden teslim edin. Yoksa bunlar uçaklar uçmuyor der engellerler derdi. Bunun da latife olmadığını yaşayarak öğrendik.

2009'da yaptığımız demoda ağabeyimi tutuklamaya bile kalktılar. Bizim hedefimiz yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil. Eğer bugün kendi sınıfında dünyanın en iyisi kabul edilen İHA'lara sahipsek, bu başarının altında güvenlik güçlerimizle omuz omuza verdiğimiz bu mücadele yatıyor.

"Annem babam hala fabrikada yaşıyor"

Milli İHA geliştirmede, Bayraktar Ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evlenene kadar, ben iş yerinde yatıp kalktım. Annem ve babam ise hala fabrikada yaşıyor. Bizimle birlikte çalışmaya devam ediyor.

Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annemiz; annem Canan Bayraktar bize şöyle nasihat etti: Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde, sizleri başarısız kabul edeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum. Bu nasihat en zor zamanlarda bize güç verdi.

Bugün de AKINCI'yı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. AKINCI'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi, kavramsal tasarımı babam Özdemir Bayraktar'a ait."