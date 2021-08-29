BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

SAKARYA'da evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti. Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı
Foto Galeri İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Instagram hesabını çaldı bu mesajı attı: 500 TL verirseniz...
Antalya'da Instagram hesabını çaldı bu mesajı attı: 500 TL verirseniz...
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Elazığ'da bir köy mahalle olabilmek için referanduma gitti!
Elazığ'da bir köy mahalle olabilmek için referanduma gitti!
BAE kararını açıkladı! Aşı olana sınır kapılarını açıyor
BAE kararını açıkladı! Aşı olana sınır kapılarını açıyor
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçulardan gümüş madalya
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçulardan gümüş madalya
Elazığ'da 13 yaşındaki çocuk kamyon altında kaldı! Kahreden haber geldi
Elazığ'da 13 yaşındaki çocuk kamyon altında kaldı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKINCI TİHA teslim töreninde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKINCI TİHA teslim töreninde önemli açıklamalar
Okulların açılmasına günler kaldı! Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
Okulların açılmasına günler kaldı! Çeşme'de tatilci yoğunluğu azaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kabil Havalimanı yakınında yeni patlama! ABD Başkanı Biden saat verip 'olacak' demişti
Kabil Havalimanı yakınında yeni patlama! ABD Başkanı Biden saat verip 'olacak' demişti