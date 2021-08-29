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İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları büyük düşüş olurken ortaya çıkan görüntüler korkuttu.

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kazandere Barajı'nda Nisan ayında yüzde 76,1 seviyesinde olan su seviyesi yüzde 17,44'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,1'e geriledi.

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İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı

Kazandere ve Papuçdere barajlarının girişinde ‘Göle girmek tehlikelidir’ yazısı dikkat çekerken, gölün suyunun çekilerek azaldığı görüldü. 

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İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı

Barajın diğer kısımlarında susuzluktan toprakların çatladığı gözlemlenirken çayır olan kısımlarında da çobanlar hayvanlarını otlatıyor.

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İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı

Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesinin büyük oranda düştüğünü dile getiren Süleyman Duran, 4 ay önce su olan yerlerde şimdi hayvanlarını otlattıklarını ifade etti. 

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