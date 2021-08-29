İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları büyük düşüş olurken ortaya çıkan görüntüler korkuttu.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kazandere Barajı'nda Nisan ayında yüzde 76,1 seviyesinde olan su seviyesi yüzde 17,44'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,1'e geriledi.
Kazandere ve Papuçdere barajlarının girişinde ‘Göle girmek tehlikelidir’ yazısı dikkat çekerken, gölün suyunun çekilerek azaldığı görüldü.
Barajın diğer kısımlarında susuzluktan toprakların çatladığı gözlemlenirken çayır olan kısımlarında da çobanlar hayvanlarını otlatıyor.
Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesinin büyük oranda düştüğünü dile getiren Süleyman Duran, 4 ay önce su olan yerlerde şimdi hayvanlarını otlattıklarını ifade etti.