BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da izin günü hayatının sonu oldu! Genç stajyerden acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da izin günü hayatının sonu oldu! Genç stajyerden acı haber geldi

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen ve bir otelde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki genç kız, VIP minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hediye Aksoy, yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Kaza, dün Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stajyer olarak çalıştığı otelden izinli gününde çarşıya çıkan Hediye Aksoy, yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 AAN 059 plakalı VIP minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kız daha sonra Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yapılan müdahale ile hayata döndürüldü ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tekrar fenalaşan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Staj yapmak için Hatay'dan Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. VIP minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı
Foto Galeri İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Korkutan görüntüler ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
O memurlar da 3600 ek gösterge alacak! Polis, öğretmen, hemşire vi imamlardan sonra...
O memurlar da 3600 ek gösterge alacak! Polis, öğretmen, hemşire vi imamlardan sonra...
Gaziantep'te genç kız kayıplara karıştı mesajı ortaya çıktı: Rencide edecek şeyler...
Gaziantep'te genç kız kayıplara karıştı mesajı ortaya çıktı: Rencide edecek şeyler...
Van'da bir minibüste 42 düzensiz göçmen yakalandı! 36'sı Afganistan, 6'sı da Pakistan uyruklu...
Van'da bir minibüste 42 düzensiz göçmen yakalandı! 36'sı Afganistan, 6'sı da Pakistan uyruklu...
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
Kayseri'de dağda kaybolan genç kız 7 saat sonra bakın nerede bulundu
Kayseri'de dağda kaybolan genç kız 7 saat sonra bakın nerede bulundu
Kocaeli'de feci kaza! Kaza yapıp ters yöne döndü: Trafik kilitlendi
Kocaeli'de feci kaza! Kaza yapıp ters yöne döndü: Trafik kilitlendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı belli oldu
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü