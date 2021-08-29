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Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bir video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

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