Balotelli'nin tepkisi sonrası Adana Demirspor'da Samet Aybaba kovuldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Adana temsilcisi ilk üç maçta iki puan almıştı. Yeni transfer Belhanda ve Balotelli'ye eleştirilerde bulunan Samet Aybaba, başarısız sonuçların ardından gönderildi. Balotelli'nin tepkisi olay olmuştu.

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Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Samet Aybaba, bu sezon takımın başında üç resmi maça çıkmıştı. Çukurova temsilcisi bu maçlardan üç puan alamadı. Aybaba, takımın yeni transferleri Balotelli ile Belhanda'yı eleştirmişti. Başkan Murat Sancak, A Spor yayınında Balotelli'nin üç maç üst üste oyundan alınmasının doğru olmadığını ifade etti.

Samet Aybaba dönemi resmen bitti

Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi bitti! Geçen sezonun ortasında Adana temsilcisine gelen ve başarılı sonuçlarla takımı Süper Lig'e çıkaran Aybaba, Balotelli'yi son maçta oyundan almış ve tepkiyle karşılaşmıştı.

Balotelli'nin tepkisi olay olmuştu

Konyaspor maçında oyundan alınan yeni transfer Mario Balotelli, uzun süre sakinleştirilemedi. Önce takım arkadaşına tepki gösteren İtalyan yıldız sonra da etraftaki panoları yumrukladı. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü kısa süre içinde açıklanacak.

Başkan Sancak, Balotelli'ye hak verdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hangi futbolcuyu 55. dakikada çıkarırsan çıkar tepki gösterdi. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok" dedi.