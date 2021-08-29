BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  EKONOMİ

Bakanlıktan açıklama: Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Bakanlıktan açıklama: Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiği bildirildi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arasında araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği ifade edildi. Tünel çalışmalarında 24 saat vardiyalı çalışmaların sürdürüldüğü, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığını belirtildi.

'Bölgeye büyük hizmetler yapacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Zigana Tüneli bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 30 Ağustos mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 30 Ağustos mesajı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Olay yeri Antalya! Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin çarpmasıyla öldü
Olay yeri Antalya! Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin çarpmasıyla öldü
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor
Erdoğan talimatıyla ekip kuruldu! Ak Partili belediye başkanlarına yakın markaj
Erdoğan talimatıyla ekip kuruldu! Ak Partili belediye başkanlarına yakın markaj
İslam Memiş tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları fırlayacak gram altın 600 lira olur!
İslam Memiş tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları fırlayacak gram altın 600 lira olur!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
Atatürk olmasaydı ne olurdu ? İlber Ortaylı yanıt verdi
Atatürk olmasaydı ne olurdu ? İlber Ortaylı yanıt verdi
İran Taliban'ı ''ticari'' olarak tanıyan ilk ülke oldu
İran Taliban'ı ''ticari'' olarak tanıyan ilk ülke oldu
Hulusi Akar ve komutanlar Yunanistan sınırında! 'Boş hayaller peşide koşmayın'
Hulusi Akar ve komutanlar Yunanistan sınırında! 'Boş hayaller peşide koşmayın'