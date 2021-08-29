Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitti.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihlerin 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini e-devlet üzerinden yapacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.