Ümit Özdağ’ın partisinde skandal İsim! Nevşin Mengü’nün kardeşi GİK sesi oldu

NEVŞİN Mengü'nün 2018 yılında "kaçırıldım" yalanıyla gündem olan kardeşi Burak Mengü, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin GİK üyesi oldu.

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İstanbul Bağımsız Milletvekilli Ümit Özdağ, kurduğu yeni partisi Zafer Partisi’nin genel başkanı oldu ve yönetim kadrosunu oluşturdu. Zafer Partisi’nin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri belli oldu. GİK üyeleri arasında eski CHP Milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu, ünlü televizyoncu Nevşin Mengü’nün kardeşi avukat Burak Mengü de yer aldı. Burak Mengü, 2018 yılında sahte kaçırılma iddiasıyla gündeme gelmişti.

'Sivil polislerce kaçırıldım' paylaşımı yaptı

Burak Mengü, 2018 yılının Mart ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, sivil polis olduğunu iddia eden kişilerce gözaltına alınıp kaçırıldığı" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine kardeşi Nevşin Mengü, İstanbul Anadolu yakasında kaçırıldığını iddia eden kardeşini bulmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

'Araçta dövüp, Dudulu'da boş bir araziye attılar' dedi

Bunun üzerine İstanbul Emniyeti, Burak Mengü'nün gözaltına alınmadığını, hakkında da herhangi bir soruşturma açılmadığını duyurdu. Burak Mengü, ilk tweetinden yaklaşık 1 saat sonra “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” paylaşımı yaptı.

Hepsi yalan çıktı, Nevşin Mengü ne dedi?

Daha sonra Avukat Burak Mengü'nün yalan söylediği ortaya çıktı. Kardeşi Nevşin Mengü de bu duruma çok şaşırdığını ve kardeşinin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini açıklamak zorunda kalmıştı. Olayın üzeri öylece kapanıp gitti.

Avukat Burak Mengü kimdir?

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü ile Filiz Mengü'nün oğlu olan Burak Mengü, ünlü televizyoncu Nevşin Mengü'nün de abisidir. Burak Mengü baba mesleğini seçip hukuk eğitimi aldı. Burak Mengü, Yasak Elma dizisinin 'Zehra'sı oyuncu Şafak Pekdemir’le evlenmiş ve bir süre önce de boşanmıştı.