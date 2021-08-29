BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut'la Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Erdoğan, bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada bulunamayan diğer sporcular Recep Çiftçi , Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını göndererek, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sporcular da desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Morutan'ın forma numarası belli oldu
Morutan'ın forma numarası belli oldu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Aşı karşıtı imam açığa alındı! Denizli Müftüsü'nden açıklama geldi
Aşı karşıtı imam açığa alındı! Denizli Müftüsü'nden açıklama geldi
Koç Üniversitesi’nde işten çıkarma krizi! Ünlü cerrahtan ‘kovulma’ davası
Koç Üniversitesi’nde işten çıkarma krizi! Ünlü cerrahtan ‘kovulma’ davası
Bakan Lütfi Elvan sinyal vermişti! Maaşa göre kredi dönemi
Bakan Lütfi Elvan sinyal vermişti! Maaşa göre kredi dönemi
Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
OGM'den açıklama: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
OGM'den açıklama: 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek noktada yangın sürüyor
Iğdır'da köpeğe çarpmamak için aracıyla manevra yapan sürücü kazada öldü
Iğdır'da köpeğe çarpmamak için aracıyla manevra yapan sürücü kazada öldü
Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı
Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı
Beşiktaşlı Alex Teixeira: Benim golümle galip gelmek çok güzel
Beşiktaşlı Alex Teixeira: Benim golümle galip gelmek çok güzel