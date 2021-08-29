Koç Üniversitesi’nde işten çıkarma krizi! Ünlü cerrahtan ‘kovulma’ davası

Prof. Dr. Mert Erkan, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki işinden “genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak” suçlamasıyla çıkarıldı. Fakülteye dava açan Erkan, “hileye ve iftiraya” uğrayarak ahlak dışı bir yöntemle kovulduğunu öne sürdü.

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Pankreas cerrahisi alanında Avrupa’nın sayılı bilim insanlarından Prof. Dr. Mert Erkan, 2014 yılından beri çalıştığı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine son verildiğini 20 Ocak 2021’de kendisine yapılan tebligatla öğrendi. Aynı zamanda TÜBİTAK araştırmaları da yapan Prof. Erkan, bu şekilde işten çıkarılmasının YÖK Kanunu’na aykırı olduğunu söyleyerek yönetime itirazda bulundu.Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre itirazları üzerine hakkında soruşturma açıldı. “Genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak”la suçlandı. 3 aylık bir soruşturma sonunda “kınama” cezası aldı, 12 Temmuz 2021’de de işine son verildi.

‘İftira, ayak oyunu’

İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne “yürütmenin durdurulmasına” ilişkin dava açan Prof. Dr. Mert Erkan, fakültenin mütevelli heyetine de bir mektup yazdı. Hürriyet’in ulaştığı dava dosyası ve mektupta Prof. Dr. Mert Erkan, tıp fakültesi yönetimine sert eleştirilerde bulundu, iftira ve ayak oyunları ile etik dışı bir şekilde görevine son verildiğini iddia etti. İşte cerrahın savunmasından satır başları: “Daha önce hiçbir uyarı almadım, hakkımda hiçbir soruşturma dahi açılmadı. İşten çıkarma tebligatında ‘genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak’ gibi bir suç isnat edilmiş. Bu çirkin iftira hakkında ne yazılı, ne de sözlü savunma sırasında tek bir soru bile sorulmadı. Ahlak ve edep dışı davranışlar velev ki mevcut olsa zaten idarenin savcılığa başvurması gerekmektedir. Tıp fakültesinin bilime odaklı kuruluş ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıkmam gerçek nedendir.”

Avrupa’nın sayılı cerrahlarından

2001’de genel cerrahi uzmanı olan Mert Erkan, Heidelberg Üniversitesi’nde 2003’te moleküler biyoloji doktorası yaptı. Münih Teknik Üniversitesi’nde önce doçent ardından da pankreas cerrahisi bölüm başkanı oldu. Uluslararası başarıları nedeniyle European-African Hepato Pancreato-Biliary Association bilim ve araştırma kurulu üyeliğine seçildi. Nature Medicine, Gastroenterology gibi prestijli tıp dergilerinde 41 yayın yaptı, 1100’den fazla atıf aldı.