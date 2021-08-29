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Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

KOCAELİ'den kaza haberi geldi. İşçileri taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada 7 yaralının olduğu bildirildi.

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 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İsmail P'nin kullandığı 41 P 6039 plakalı minibüs, Barbaros Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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