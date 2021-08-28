BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL

Nilgün Belgün'ün aşı ile ilgili sorusuna Bakan Koca'dan cevap!

Nilgün Belgün'ün aşı ile ilgili sorusuna Bakan Koca'dan cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün aşı ile ilgili sorusuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

Abone ol

Ünlü dizi oyuncusu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, ''Ben Covıd geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0 Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi yüklenmeyelim” dedi Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var” diye ekledi .Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?'' sorusunu sordu.

Bakan Koca'dan cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Belgin'in sorusuna cevap verdi.

Koca, ''Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz.'' ifadelerini kullandı.

Belgün'den teşekkür

Ünlü oyuncu Belgün, Bakan Koca'nın cevabı sonrası teşekkürlerini iletti.

Belgün ''Çok teşekkür ederim Sn Bakanım aşımı hemen olacağım' mesajını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de uyardığı kadın tarafından bıçakla yaralandı
Kayseri'de uyardığı kadın tarafından bıçakla yaralandı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Malatyaspor, Gaziantep FK'yi yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
Malatyaspor, Gaziantep FK'yi yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
DEAŞ'lı teröristin Türkiye ısrarı! Meğer daha önce 4 kez sınır dışı edilmiş
DEAŞ'lı teröristin Türkiye ısrarı! Meğer daha önce 4 kez sınır dışı edilmiş
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti
Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu