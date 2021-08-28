Nilgün Belgün'ün aşı ile ilgili sorusuna Bakan Koca'dan cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün aşı ile ilgili sorusuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Ünlü dizi oyuncusu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, ''Ben Covıd geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0 Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi yüklenmeyelim” dedi Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var” diye ekledi .Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?'' sorusunu sordu.

Bakan Koca'dan cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Belgin'in sorusuna cevap verdi.

Koca, ''Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz.'' ifadelerini kullandı.

Belgün'den teşekkür

Ünlü oyuncu Belgün, Bakan Koca'nın cevabı sonrası teşekkürlerini iletti.

Belgün ''Çok teşekkür ederim Sn Bakanım aşımı hemen olacağım' mesajını paylaştı.