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Ağrı'da arazide bulduğu cisim elinde patlayan adam öldü eşi ve çocukları yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağrı'da arazide bulduğu cisim elinde patlayan adam öldü eşi ve çocukları yaralı

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde arazide bulduğu cismin elinde patlaması sonucu Mehmet Turan öldü, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan ise yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre bugün sabah 9.00 sularında Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü Çoban mezrasında ikamet eden M.T. oğlu ile birlikte hayvan otlattığı sırada bulduğu yabacı cismi, değerli bir şey sanarak evine götürdü.

M.T evinde yabancı cismi açmaya çalışırken meydana gelen patlamada olay yerinde hayatını kaybederken oğlu N.T, kızı D.T ve eşi S.T yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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