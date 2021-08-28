ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü

ABD, DEAŞ'ın Kabil'de düzenlediği saldırıya karşılık olarak ülkenin doğusuna hava harekatı düzenledi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenlenen saldırıda sözde üst düzey 2 DEAŞ'lının öldürüldüğünü açıkladı.

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Afganistan'dan çıkmak için tahliyelerini sürdüren ABD, geçtiğimiz günlerde Kabil'de düzenlenen DEAŞ saldırısına karşılık verdi. Afganistan'ın doğusunda SİHA'lar vasıtasıyla hava harekatı gerçekleştiren ABD hedefleri vurdu.

Operasyona ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada 2 DEAŞ'lı üst düzey ismin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kabil'de meydana gelen saldırıyla ilgili detayları açıklamayacağını belirtti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise "ABD askerleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan çekilmeye başladı" denildi.

Açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:

"İki üst düzey DEAŞ-Horasan öldürüldü"

General William Taylor: Deaş-Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ-Horasan öldürüldü, biri de yaralandı. Sıfır sivil zayiatından söz ediyoruz. Kendimizi koruma kapasitemizi sürdüreceğiz ve ufuk ötesi imkanlarımızı koruyacağız. Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor."

Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız. Dün 32 Amerikan ordusu uçağı yaklaşık 4 bin personeli ülkeden kaçırdı. 34 koalisyon uçağı da kalktı. 2 bin 800 kişi ayrıldı bu uçaklarla. 66 uçak kalktı 24 saatlik süreçte. Toplam tahliye edilen kişi sayısı 117 bini aştı. Bunların büyük kısmı Afgan sivillerden oluşuyor, yaklaşık 5 bin 400'ü ise Amerikan vatandaşı. Tehditler hala oldukça büyük ve ciddi."

"Askeri görevimiz bitmeye başladı, binlerce ordu mensubumuz bu önemli görevi tamamlamak için çaba harcıyor. Şu anda yaklaşık 8 bin Afgan sivile ev sahipliği yapıyoruz."

"İsimlerini vermeyeceğiz"

Pentagon Sözcüsü John Kirby: Tek bir görevdi dünkü hava saldırısı. Hedefleri vurduk. Biz de anladık ki 1 kişi daha hayatını kaybetmiş saldırıda ve biri de yaralanmış. Bildiğiniz gibi savaş raporları zaman içinde değişebilir. Gerekirse başka görevler yapma imkanımız, kapasitemiz de var. Öldürülen kişilerin isimlerini vermeyeceğiz.

Soru-cevap: Operasyonda siviller vuruldu mu?

Bunu doğrulayamayız. Bunu reddedecek, inkar edecek pozisyonda değilim. Planlamacıları ve arabulucuları öldü. Bu kişiler artık dünyada yürümüyorsa bu çok iyi bir şeydir.

ABD, 31 Ağustos'a kadar kalacak mı?

Görevi ay sonuna kadar bitireceğiz, hiçbir şey değişmedi bu konuda. Amerikan güçleri havalimanından çekilmeye başladı. Hava saldırısında işimize yarayan istihbaratlarımız oldu, bunları kullandık.

General Taylor: Bizim için en önemli şey havalimanının güvenliğini sağlamak ve Taliban da bu konuda bize yardımcı oluyor.