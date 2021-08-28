Zehirlenip yakılarak öldürüldüler! Antalya'da yavru köpeklere yapılan vahşet
ANTALYA'da 5 yavru köpek, ölü olarak bulundu. Hayvanseverler, köpeklerin önce zehirlendiklerini sonra da yakıldıklarını öne sürerek duruma isyan etti.
Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1523 Sokak üzerindeki sitenin önündeki otoparkta meydana geldi. Araçların altında ve yanında 1,5 aylık yavru köpeklerin öldüğünü gören hayvanseverler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
İhbar sonrası bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
Yapılan incelemenin ardından yavru köpeklerin zehirlendikten sonra yakılıp, öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler gözyaşlarını tutamadı. Ekipler bölgede çalışırken anne köpek ise sık sık yavrularının yanına gelip kontrol etti.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında yavru köpeklerin cansız bedenleri bölgeden alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanların kesin ölümünün inceleme sonrası belirleneceği kaydedildi.