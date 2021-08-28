Taksiciler Odası Başkanı: İBB algı oluşturuyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İBB algı oluşturuyor taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var" açıklamasında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘taksi taşımacılığı düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi' teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alındı.

Toplantı da İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif 16'ya 11 oyla 8'inci kez reddedildi. Son dönemde İstanbul'daki taksi sayılarının artırımına ilişkin tartışmalar UKOME toplantıları yaklaştığında gündeme geliyor.

İBB taksi sayılarının artırılmasının gerektiğini savunurken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu ise taksi sayılarının artırılmasının İstanbullulara bir fayda sağlamayacağını, öncelikle trafik sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyor.

''Öncelik trafik sorunu olmalı''

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eyüp Aksu, İBB'nin problem çözme derdinde olmadığını öne sürerek, “İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksi var, bu taksilere hep birlikte nitelik kazandırırsak taksi sayısının artırılmasına gerek kalmayacaktır. İBB yerel seçimler öncesi bazı kesimlere verdiği sözler nedeniyle ısrarla bu konuyu gündeme getiriyor” diye konuştu.

İstanbul'da öncelikle trafik sorununu çözmek için çalışılması gerektiğini iddia eden Aksu, “İBB her ay İstanbul'daki taksi sayısıyla ilgili gündem oluşturuluyor. UKOME'da müzakere edildi ve oy çokluğuyla taksi sayısının artırma teklifi reddedildi. İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var. İBB problem çözme derdinde değil. Yerel seçimler öncesi taksi sayısının artırılması konusunda belli bir kesime söz verildiğini bu sebeple İBB'nin ısrarcı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksi var. Taksi sayısı İstanbul'da yeterli. İstanbul'da trafik sorunu var. Teknolojiye geçmemiz lazım, gerekli uygulamalar geliştirilirse yolcuyla taksi daha kolay buluşur. Sayı açısından bir problemimiz yok, taksilere nitelik kazandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

''Görevini kötüye kullanan taksiciler...''

Taksicilere gelen şikayetler ile ilgili de konuşan Aksu, “İstanbul'da 52 bin kişi taksicilik yapıyor. Şikayetlerin olmamasını arzu ediyoruz ama sektöre zarar veren kişiler çıkabiliyor. İBB, emniyet ve zabıtalar ile görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz. Her meslekte görevini kötü kullananlar çıkıyor. Biz de denetimlerin sıklaşmasıyla çürük elmaların temizlenmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Taksilere gelen şikayetlerin diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden az olduğunu da iddia eden Aksu, “Taksilere gelen şikayetler diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden daha fazla gündem oluyor. Taksiler yılda 512 milyon yolcu taşıyor. Taksilerin şikayet sayısı 103 bin. Yolculuk sayısına göre şikayet sayısı yüzde 1 bile değil. Diğer toplu taşımalarda taşınan yolcuların şikayetleri taşınan yolcu sayısını oranlarsak daha fazla. İBB, UKOME toplantıları yaklaştıkça taksileri ön plana atarak algı oluşturuyor. Buna rağmen İBB ile birlikte çözümler geliştirmek istiyoruz. İstişarelerde bulunmak istiyoruz” dedi.

Taksimetrede usülsüzlük iddiasına yanıt

Kendi taksisindeki taksimetrenin normalinden farklı ve usulsüz olduğu iddialarına da cevap veren Aksu, “Taksimetrelerde farklılıklar olduğu iddia edildi. Benim sahibi olduğum takside de böyle bir iddiada bulunuldu. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Havalimanı da dahil tüm taksilerin taksimetrelerinde denetimler yapılıyor. Benim sahibi olduğum takside de denetim yapıldı ve usulsüz bir durum olmadığı ortaya çıktı. Bu yalan haberler İBB'nin taksi artırma isteği gerçekleşmediğinde ortaya çıkıyor. UKOME kararları olduğu zaman ortaya çıkıyor. Böyle bir karalama haberini kabul etmiyoruz. Hukuki olarak da tüm haklarımızı kullanmak adına hareket ettik” açıklamalarında bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, UKOME toplantısında İTEO Başkanı Eyüp Aksu'ya ait taksiye de ceza kesildiğini belirtti: “Şöyle şikayetler gelmeye başladı, ‘İstanbul Havalimanı'ndan farklı günlerde bindiğimiz, aynı yere gittiğimiz taksiler farklı ücretler yazıyor' dendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetimlerinde birçok taksiye ceza yazıldı. Bunun içinde sizin taksiniz de var Eyüp Bey.” demişti.