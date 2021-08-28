8 asırlık gelenek için 200 tanker su taşıdılar

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, 8 asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme Yarışları'nı da etkiledi. Binlerce yıllık geleneğin devam etmesi için koyunların atlayacağı alana 200 tanker su taşındı.

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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 847'nci kez yapılması planlanan tarihi geleneğin gerçekleştiği Aşağıseyit Mahallesi'ndeki alanda su seviyesi oldukça düştü. Bugün düzenlenecek Türk Çoban Köpekleri Irk Stantları Yarışması ve Yörük Göçü ile başlayacak etkinliklerde koyunların sudan atlayabilmesi için Çal Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı. Su seviyesinin yükselebilmesi için zamanla yarışan belediye, koyunların atlayacağı bölgeye 200 tanker su takviyesi yaptı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, köpek güzellik yarışması ve temsili Yörük göçü ile Sudan Koyun Geçirme Yarışları'na başladıklarını belirtti. Yarın koyunların çobanları ile birlikte sudan karşıya geçmek için kıyasıya yarışacağını belirten Akcan, vatandaşları 8 asırlık geleneğe davet etti.

'AYLARDIR MENDERES YATAĞINDA SU YOK'

Kuraklık nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Akcan, "Kuraklık büyük sorun. Bölgede kuraklık nedeniyle en fazla mağdur olan yer ise Çal oldu. Aylardır menderes yatağında su yok. Tüm dünyaya tanıtmaya çalıştığımız, Türk geleneği için 1 günlüğüne Çivril'deki Işıklı Baraj Göleti'nden su bırakılmasını istedik. 'Tamam' dediler, bırakmadılar. Barajda fazla su olmadığını biz de biliyoruz ama 1 günlüğüne su bırakılsa ne olurdu? Biz de tankerlerle su taşıdık. Taşıma suyla bu değirmeni döndüreceğiz" diye konuştu.