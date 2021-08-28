Tokat Erbaa'da iki gündür aranıyorlardı cenazeleri bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendilerinden iki gündür haber alınamayan 2 kişi ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yaşandı. Amca çocukları Ömer Baltacı (58) ile Cevdet Baltacı (51) tatil için köylerine geldi.

İki amcaoğlu piknik yapmak için Perşembe günü Madenli köyüne gitti. Gittikleri piknikten dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Araçla birlikte uçuruma yuvarlanmışlar

İki gün boyunca bölgede arama çalışması yapıldı. Bölgede arama çalışmalarına katılan Hacı Ali Ezenci ve Mehmet Baltacı uçuruma yuvarlanan aracı fark etti. Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye kurtarma ekipler sevk edildi. İki amca oğlunun cenazeleri aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde bulundu. Şahısların cenazeleri yaklaşık 200 metrelik uçurumdan itfaiye, jandarma ekipleri ve yakınları tarafından çıkartıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesine morgun kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.