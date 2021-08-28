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Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etti

Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etti

Türk askerinin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık varlığını değerlendiren Akar, tahliye sürecine ilişkin konuştu. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü dünyaya gösterdi" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesini tamamladı.

Bakan Hulusi Akar, Afganistan'da bulunduğu süre içerisinde Mehmetçik'in yürüttüğü görevlerden övgüyle bahsetti.

"Değerlerimize yaraşır şekilde...''
Akar, "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti." diye konuştu.

"TSK gücünü dünyaya gösterdi'' 
Kabil'den tahliyeleri değerlendiren Akar, "Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi.

Kabil- İslamabad arasında hava köprüsü
Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir." dedi.

MSB'den daha önce yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatılmıştı.

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