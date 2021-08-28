Fatih Altaylı'dan Diyanet'in fetvasına tepki! Osmanlı padişahları haram mı yedi?

Kabuklu deniz ürünlerinin haram olduğunu yönünde fetva veren Diyanet'e tepki gösteren Fatih Altaylı, "Bu bilgiler ışığında bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu." dedi.

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Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Deniz mahsullerinin yenilmesi ile ilgili” son fetvası tartışılıyor. Buna göre yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilmesi helal değil.

Tartışmalara katılan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Osmanlı padişahları haram mı yedi?" başlıklı yazısında Diyanet'e seslendi:

"Padişahlar tarafından yenildiğini biliyoruz"

"Diyanet İşleri Başkanlığı’na soruyorum. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere, Osmanlı padişahları haram mı yiyordu!

Osmanlı Sarayı’nda hangi yemekler nasıl yapılıyordu bilmiyoruz. Elimizde yazılı bir kayıt, bugüne gelmiş bir tarif yok. Ama Osmanlı Sarayı’nda nelerin tüketildiğini biliyoruz.

Çünkü Saray’ın alışveriş kayıtları elimizde. Hem de Fatih’ten bu yana. Ve bu kayıtlara göre Osmanlı Sarayı’nda bol miktarda bizim Diyanet’e göre haram olan kabuklu deniz ürünleri, ıstakoz, karides gibi şeyler alındığını ve bunların padişahlar tarafından yenildiğini biliyoruz.

Hele hele Fatih Sultan Mehmet zamanında bu deniz ürünleri tüketiminin çok yüksek olduğunu, Saray’a sürekli olarak bunların girdiğini ve Fatih Sultan’ın bu beslenme modeli nedeniyle çok genç yaşlarda Gut hastalığına yakalandığını ve ata binerken, çizme giyerken çok ıstırap çektiğini biliyoruz.

Bu bilgiler ışığında bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu. Ama merak etmeyin bu Diyanet o gün var olsa idi bununla ilgili de fetva vermezdi. Onlar da rahat rahat yerlerdi."