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Tunceli'deki orman yangını için Orman Müdürlüğü'nden açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tunceli'deki orman yangını için Orman Müdürlüğü'nden açıklama

OGM yaptığı açıklamasında Hozat yangınına müdahale edildiğini ve kontrol altına alınan bölgeleri duyurdu "Karaoğlan Köyü, Ali Boğazı mevkiinde üç ayrı noktada çıkan örtü yangınlarının ikisini kontrol altına aldık."

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TUNCELİ'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılarak devam eden yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, örtü yangınına müdahalenin devam ettiği belirtilerek, "Hozat-Ovacık ilçelerimiz arasında bulunan Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangını sebebiyle orman işletme müdürlüğü, jandarma ekiplerimiz alanda olup ilçe belediye itfaiyelerimiz de hazırda bekletilmektedir. Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yangının söndürülmesinin ancak havadan müdahaleyle mümkün olduğunu dile getirdi.

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