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Metrobüs tam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında arıza yaptı! Yolcular köprünün ortasında kaldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Metrobüs tam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında arıza yaptı! Yolcular köprünün ortasında kaldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.

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Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi. Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu. 

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