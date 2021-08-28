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Adana'da adına şirket açtığını öne sürdüğü arkadaşını öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da adına şirket açtığını öne sürdüğü arkadaşını öldürdü

ADANA'nın Çukurova ilçesinde tartıştığı arkadaşı Nuri Erke'yi (60) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Kuşkanat’ın (56) ifadesi ortaya çıktı. Kıuşkanat, Erke’nin kendisi adına şirket kurduğunu ve 60 bin liralık borç kağıdı geldiğini, konuşma için yanına gittiğinde çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

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Olay, 26 Ağustos’ta Çukurova ilçesi Masal Park Çocuk Parkı'nın yanındaki sokakta meydana geldi. Seyyar bisiklet tamirciliği yapan Nuri Erke ile arkadaşı Mehmet Kuşkanat arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kuşkanat, Erke'yi üç yerinden bıçaklayıp minibüse binerek kaçtı. Erke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Mehmet Kuşkanat, emniyetteki sorgusunda, Erke'nin kendi adına daha önceden şirket kurduğunu, evine maliyeden 60 bin liralık borç kağıdı geldiğini, bunun üzerine konuşmaya gittiğini ve hakaret edince bıçakladığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kuşkanat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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