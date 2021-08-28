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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarındaki son durumu açıkladı.

14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize.

Bu 10 şehirden birindeyseniz

"Bu 10 şehirden birindeyseniz!" diyen Koca uyarılarını şöyle sürdürdü: "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli."

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