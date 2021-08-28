Vakalar bu yüzden mi patladı? Filyasyon çalışmaları durma noktasına geldi iddiası!

Türk Tabipleri Birliği vakalardaki patlamanın bir nedeninin de filyasyon çalışmalarının zayıflaması olduğunu söylüyor.

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Türkiye’de korona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 26 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında toplam vaka sayısı 691 bin 689 olurken, günlük ortalama vaka 21 binin üzerinde kayıtlara geçti. Bakanlığın verilerine göre aynı tarihler arasında toplam 4 bin 535 kişi korona virüsü nedeniyle vefat etti.

Uzmanlara göre korona vakaları ve ölümleri devam ederken bulaş zincirini kırmada en etkili yöntem olan filyasyon çalışmaları durma noktasına geldi. Sağlık Bakanlığı’nın bilimsel verilere uygun hareket etmediğini belirten uzmanlar, temaslı takibinin yapılmadığını, çift doz aşılamada yüzde 85 oranına çıkılmadığı takdirde sonbaharda yeni bir zirvenin yaşanacağını söyledi.

Filyasyonun çalışmamasının iki nedeni

Covid-19 salgınının etkisinin artarak devam ettiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’a göre Türkiye’de, korona virüsü nedeniyle hastanelerde yatan kişilerin yüzde 88’i korona virüsü aşısı olmayanlardan oluşuyor.

Bu tablo devam ederken, karantina altında olanlarla ilgilenen ve temaslı takibi yapan filyasyon çalışmalarının zayıfladığını belirten Bulut’a göre bunun iki nedeni var:

“Filyasyonun zayıflamasının birinci nedeni, sağlık çalışanı olmayıp filyasyonda yer alan kamu görevlilerinin asıl görevlerine dönmeleri. Büyük oranda sağlık çalışanı olmayan kişileri filyasyonda görevlendirmişlerdi fakat kendi işlerine geri döndüler. İkinci neden ise turizm bölgeleri. Özellikle sahil beldelerinde yazın nüfus on kat artıyor ama filyasyon ekiplerinin sayısı on kat artmıyor. En riskli bölgeler de buraları çünkü insanlar tatile gidiyor ve sonrasında da memleketlerine geri dönüyorlar. Sahil bölgelerinden varyantlar Türkiye’nin diğer taraflarına yayılıyor.”

Vaka sayıları patlayacak

Pandeminin genelinde yeterli filyasyon personelinin olmadığını belirten Bulut’a göre bu dönemde hükümet yeterli sağlık çalışanı istihdam etmedi. 100 binden fazla sağlık meslek lisesi çıkışlı ya da sağlık meslek yüksek okulu mezunu kişinin iş beklediğini, bu kişilerin istihdam edilip 15 günlük eğitimle filyasyonda görevlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanı ‘yüzde 99,9 filyasyon yapıyoruz’ diyordu. Bu doğru bir rakam değildi. Öyle olsaydı Türkiye 50 binli, 60 binli vaka sayılarını görmezdi. Filyasyon zayıftı, iyice zayıfladı. Filyasyonu ve etkili aşılamayı başarmadan bu sorun aşılamaz. Sonbaharda vaka sayıları yeniden patlayacak. Korona aşılamalarını yüzde 85’e eylül sonuna kadar ulaştıramazsak kışa büyük bir krizle gireriz. Yani eylül sonuna kadar iki doz Biontech ya da iki doz Sinovac artı bir doz Biontech aşılamanın toplumda yüzde 85’i bulması gerekiyor. Bulmadığı takdirde eylül sonunda günlük sayılar 30 binleri geçer ve ocak ayına günlük 50 binli, 60 binli vaka sayılarıyla gireriz.”

Temaslı takibi yapılmıyor

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut’a göre filyasyon sorunun yaşandığı yerlerin başında Ankara geliyor. Başkent’teki Covid-19 servislerinin ve yoğun bakımların dolu durumda olduğunu söyleyen Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç’a göre tablo her geçen gün kötüleşiyor:

“Filyasyon çalışması tamamen bırakıldı. Artık neredeyse temaslı takibi yapılamıyor. Özel bir kuruluşta, özel bir üretim alanında Covid-19 tanısı konulan bir kişi tespit edildiğinde aynı alanda çalışan diğer yurttaşlarla ilgili tarama yapılmıyor. O birimde bulunan arkadaşlar karantinaya alınmıyor. Bunu birebir hastalarımız söylüyor. Hastalar kendileri gelip hastaneye başvuruyorlar ama bunlara ne yazık ki karantina uygulanmıyor.”