Ankara'da iğrenç görüntüleri kayda alıp şantaj yaptı büyükelçiliğe yolladığı mail şaşkına çevirdi

Ankara'da yaşanan olayda Cesur İ., tecavüz ettiği İranlı kadına tehdit ve şantajda bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Suçlamaları reddeden Cesur İ., Kanada Büyükelçiliği’ne “İltica etmek istiyor. Bu kadın ajan” diye mail attı.

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Ankara'da, İranlı L.D. ile tesisatçı Cesur İ. bir süredir yasak aşk yaşıyordu. Evli olan Cesur İ., L.D.'ye ev tuttu, doğalgaz ve elektrik aboneliklerini de üstüne aldı. Bir süre sonra çiftin araları bozuldu.

Sabah gazetesinden İlker Turak imzalı habere göre; Cesur İ. evde L.D.'den soyunmasını istedi, ancak L.D. itiraz etti. Cesur İ., L.D.'ye tokat attı ve zorla elbiselerini çıkartarak el ve ayaklarını bağladı. İranlı kadına tecavüz etti ve cep telefonuyla görüntüleri kaydetti.

Videoları silmesi karşılığında 20 bin lira istedi

L.D.'yi annesi, çocuğu ve çektiği görüntüleri internete yüklemekle tehdit eden Cesur İ., görüntüleri silmesi karşılığında ise 20 bin lira istedi. L.D. ise şikâyetçi oldu. İfadesinde "Cesur'la 2 yıldır arkadaşız. Beni çocuğum ve annemle tehdit etti. Tecavüz ederken video çekti. Anneme ve çocuğuma bir şey yapacağı korkusuyla sesimi çıkartamadım. Sadece ağladım, beni bırakması için yalvardım. Evden çıktığımızda çektiği videoları silmesi karşılığında benden 20 bin lira istedi" dedi.

"Birlikte olduğum kadına neden tecavüz edeyim"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cesur İ. ise L.D.'nin Kanada'ya iltica etmek için böyle bir oyuna başvurduğunu iddia ederek "Birlikte olduğum birine neden tecavüz edeyim" diye konuştu. Cesur İ., L.D.'nin sınır dışına gönderilmesi için Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği'ne mail attı. Mailde L.D.'nin insan ticareti yaptığını ve İran ajanı olduğunu iddia etti.