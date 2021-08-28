Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu videosu tepkisi: İçim acıdı

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da bir kadın tarafından "Çocuğuma dokunma, yürü" şeklindeki tavrı karşısında Meral Akşener'den tepki geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gösterilen 'Çocuğuma dokunma' tepkisiyle ilgili, "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz." dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz" ifadelerine yer verdi.