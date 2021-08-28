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Akaryakıta dev zam geldi! Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Akaryakıta dev zam geldi! Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Akaryakıtta benzinin litre fiyatına 24 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor. Akaryakıta bir zam daha geldi ancak bu zam pompaya yansımayacak.

Akaryakıta zam

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşTİ. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

İllere göre akaryakıt fiyatları

Adana 7,89 Adıyaman 7,92 Afyonkarahisar 7,90

Ağrı 7,99 Amasya 7,91 Ankara 7,82

Antalya 7,95 Artvin 7,93 Aydın 7,88 Balıkesir 7,90

Bilecik 7,78 Bingöl 8,05 Bitlis 8,06 Bolu 7,78

Burdur 7,96 Bursa 7,78 Çanakkale 7,91 Çankırı 7,83

Çorum 7,91 Denizli 7,88 Diyarbakır 8,03 Edirne 7,81

Elazığ 7,93 Erzincan 7,94 Erzurum 7,96

Eskişehir 7,79 Gaziantep 7,90 Giresun 7,91

Gümüşhane 7,91 Hakkari 8,10 Hatay 7,86

Isparta 7,97 Mersin 7,88

İstanbul / Avrupa 7,74 İstanbul / Anadolu 7,76

İzmir 7,83 Kars 7,97 Kastamonu 7,90 Kayseri 7,91

Kırklareli 7,76 Kırşehir 7,81 Kocaeli 7,74

Konya 7,92 Kütahya 7,89 Malatya 7,93

Manisa 7,87 Kahramanmaraş 7,90

Mardin 8,04 Muğla 7,89 Muş 8,06

Nevşehir 7,91 Niğde 7,89 Ordu 7,89

Rize 7,91 Sakarya 7,76 Samsun 7,87

Siirt 8,06 Sinop 7,90 Sivas 7,88

Tekirdağ 7,74 Tokat 7,90 Trabzon 7,92

Tunceli 7,95 Şanlıurfa 7,92 Uşak 7,88

Van 8,09 Yozgat 7,84 Zonguldak 7,78

Aksaray 7,91 Bayburt 7,94 Karaman 7,90

Kırıkkale 7,79 Batman 8,03 Şırnak 8,06

Bartın 7,80 Ardahan 7,95 Iğdır 7,97

Yalova 7,76 Karabük 7,79 Kilis 7,89

Osmaniye 7,87 Düzce 7,77

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