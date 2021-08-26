En çok satan 20 ikinci el otomobil: 105 bin TL'den başlıyor
ÖTV indirimi sonrası sıfır araç için bayilere giden eli boş dönünce yeniden ikinci el otomobile yöneldi. En fazla satılan 20 ikinci el otomobil markası da belli oldu. Fiyatlar 105 bin TL'den başlayıp 330 bin TL'yi aşıyor. İşte en fazla satılan marka ve modeller..
Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.
En çok satan ikinci el otomobiller incelendiğinde fiyat olarak en düşüğü 106 bin TL, en yükseği 332 bin TL değerinde. İşte Cardata verilerine göre Türkiye’nin en çok satan 20 ikinci el otomobil markası..
2018 Renault Megane 1.5 DCI Touch Sedan Dizel Otomatik 225 bin TL
Fiat Egea 1.3 Multijet Comfortline Sedan Dizel Manuel 151 bin 700