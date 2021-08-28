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ABD, Avrupa’daki üslerine Rus enerji kaynaklarını satın almasını yasakladı

ABD, Avrupa’daki üslerine Rus enerji kaynaklarını satın almasını yasakladı

ABD’nin Avrupa’daki üsleri, Rusya menşeili enerji kaynaklarının satın alımına ilişkin sözleşmeler yapamayacak.

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ABD Savunma Bakanlığı’nın girişimi üzerine, Avrupa’daki ABD üslerine, Rus enerji kaynaklarını satın almalarını yasaklayan kural getirildi.

Kural, 2020 savunma bütçesinin uygulanması kapsamında yürürlüğe sokuldu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yasak “Avrupa’da enerji güvenliğini güçlendirmeyi” amaçlıyor ve her türlü enerji kaynağını kapsıyor. Bununla birlikte bazı durumlarda istisnalar yapılabileceği kaydedildi.
Yasağın resmi olarak 30 Ağustos’ta yayınlanacağı belirtildi.

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