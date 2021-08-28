Balotelli oyundan çıktı kulübeyi yumrukladı

Adana Demirspor'a sezon başında transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli, oyundan çıktıktan sonra adeta ortalığı birbirine kattı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın kararına kızan Balotelli yedek kulübesini yumrukladı.

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Adana Demirspor'a sezon başında transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli, oyundan çıktıktan sonra adeta ortalığı birbirine kattı.

Maçın 57.dakikasında oyundan çıktı

Teknik direktör Samet Aybaba ile arasında sorunlar olduğu iddia edilen hatta hafta içi deneyimli teknik adamın Balotelli ve Belhanda görüşme yaptığını söylediği yıldız isimlerden Balotelli maçın 57.dakikasında oyundan çıktı.

Balotelli oyundan alınmasına çok kızarken Samet Aybaba'nın bu kararı sonrası adeta çıldırdı

Tepki gösterdi

Elindeki su şişesini atan ve etrafına bağıran Balotelli, sakinleşmedi.

Kulübeyi yumrukladı

Balotelli hızını alamadı ve yedek kulübesini yumrukladı.

Üç maçta da ilk 11 oynadı ama gol atamadı

Balotelli bu sezon ligde oynanan üç maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken gol atmayı başaramadı. Bir asist yapan Balotelli, 209 dakika sahada kaldı.



Samet Aybaba: Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var



Oyundan çıkmasına tepki gösteren Mario Balotelli hakkında maçın ardından konuşan Samet Aybaba, “Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.