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İstanbul koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü

Sağlık Bakanlığının güncellediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında aşılamada yüzde 75 oranını geçen İstanbul da mavi renge döndü.

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Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) verdiği mücadele kapsamında yapılan aşılamalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Aşılama oranlarına göre kırmızı ilin kalmadığı koronavirüs aşı haritasında İstanbul'dan da sevindiren haber geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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